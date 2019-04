Funcionários do Samu decretam greve nesta terça-feira

Os servidores do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) decidiram iniciar uma greve, por tempo indeterminado, começando nesta terça-feira. O sindicato estima que 70% da categoria vai aderir. Uma assembleia nesta terça-feira deve decidir os rumos da greve.

O Sindsep (Sindicato dos Servidores Municipais) rejeitou a proposta da Prefeitura de São Paulo de criar uma comissão, formada pelo sindicato e coordenação do Samu, entre outros integrantes, para monitorar as mudanças no serviço.

A categoria pede, entre outras reivindicações, a suspensão do fechamento de 31 bases modulares do Samu, e o retorno das equipes às respectivas bases.

A Secretaria Municipal da Saúde disse que permanece aberta ao diálogo e que vai responsabilizar as entidades por qualquer dano à população.