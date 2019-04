Estudantes reclamam de assaltos próximos à estação Bresser-Mooca do metrô

Alunos da Universidade Anhembi Morumbi na Mooca reclamam de assaltos na região durante a noite. Pelo menos 10 estudantes já foram vítimas de um grupo de bandidos na passarela Wanderley Serpa Desgualdo, na Radial Leste.

Segundo relatos obtidos pela reportagem da Rádio Bandeirantes, os criminosos, sempre armados, estão atrás de celular, dinheiro e objetos de valor. A passarela é usada como acesso à estação Bresser-Mooca do Metrô e a terminais de ônibus.

Além da falta de segurança, também chamam atenção a ausência de iluminação, o acumulo de lixo e as más condições do pavimento.

Em nota à RB, a Universidade Anhembi Morumbi diz que lamenta o transtorno e que já solicitou à PM o reforço da segurança no entorno do campus. A Secretaria de Segurança Pública também prometeu intensificar o policiamento na região com a fixação de viaturas em pontos e horários estratégicos.

