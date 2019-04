Estado Islâmico divulga fotos dos supostos autores dos ataques no Sri Lanka

O grupo terrorista Estado Islâmico divulgou uma foto que mostra oito homens supostamente responsáveis pelos atentados que mataram mais de 300 pessoas no Sri Lanka.

A imagem, publicada pela Amaq, agência de propaganda do EI, retrata um indivíduo de rosto descoberto e outros sete com lenços sobre suas faces. Eles estão à frente de uma bandeira do grupo. Curiosamente, o texto de reivindicação do ataque mencionava apenas sete terroristas. O Estado Islâmico também citou os nomes de batalha dos jihadistas e indicou onde cada um deles teria agido.

"Os detalhes dados pelo EI mostram que o grupo teve participação no ataque – o grau disso ainda precisa ser definido. A demora na reivindicação também é uma variável sem resposta", disse no Twitter a especialista em contraterrorismo Rita Katz, do portal Site, que monitora extremistas na web.