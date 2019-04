Dupla Sena: veja os números sorteados nesta terça-feira

A Dupla Sena vai pagar nesta terça-feira (dia 23) um prêmio de R$ 150 mil ao apostador que acertar as seis dezenas do 1º ou 2º sorteio, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Dupla Sena nesta terça-feira são:

1º Sorteio

06, 08, 26, 35, 39, 44

2º Sorteio

05, 20, 24, 27, 36, 44

No último sorteio, 2 apostadores acertaram as seis dezenas no 1º sorteio, e ganharam R$ 13.466.600,57, e 1 apostador acertou no 2º sorteio e ganhou R$ 1.804.675,31.

Outros 471 apostadores fizeram a quina no 1º sorteio e ganharam R$ 3.483,26, e 417 no 2º sorteio, levando para casa R$ 3.540,89.

Clique e confira os números do sorteio anterior.