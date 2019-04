Bolsonaro é o líder mundial com maior engajamento no Facebook, diz pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro é o líder mundial com maior engajamento na rede social Facebook. O brasileiro fica a frente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do primeiro ministro da Índia, Narendra Modi.

Os dados foram levantados pela plataforma CrowdTangle, e compilados em pesquisa da agência de comunicação BCW Global, divulgada no início deste mês. Foram analisadas as interações (comentários, curtidas e compartilhamentos) de 962 páginas de chefes de estado, de governo e ministros do exterior entre março de 2018 e fevereiro de 2019.

Em relação ao número de curtidas, Bolsonaro fica em sexto lugar, com 9,3 milhões – o líder indiano lidera com 43,5 milhões, seguido do americano com 23,8 milhões. Já em número de interações, Bolsonaro dispara com 145,3 milhões, muito acima de Trump (84,5 milhões) e de Modi (47,2 milhões).

Um apontamento feito pela pesquisa é que 50 das páginas analisadas contavam com conteúdo patrocinado – anúncios feitos pelos administradores dos perfis, que atingem tanto seguidores quanto públicos alvos por eles definidos. O presidente americano aparece na lista, assim como a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que publicou 74 anúncios apenas em dezembro de 2018 para promover o plano Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia).

Na América Latina, Bolsonaro é o mais curtido no Facebook, seguido pelo perfil do presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, com 5,6 milhões, e o presidente argentino Mauricio Macri, com 4,5 milhões. Alvo de polêmica no continente, o líder venezuelano Nicolás Maduro tem menos de 10% das curtidas de Bolsonaro, com 812 mil.

Confira os números: