Após negociação, caminhoneiros suspendem paralisação do dia 29

Em negociações com os caminhoneiros, o governo federal prometeu reajustar a tabela do frete e aumentar a fiscalização para o cumprimento da norma em cima das empresas. Com o acordo, a categoria se comprometeu a não realizar uma nova greve, que poderia ocorrer dia 29.

As decisões foram anunciadas após reunião entre representantes da categoria e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Entidades representativas da categoria vão fiscalizar e enviar relatórios para o governo e ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre) com denúncias das empresas que não cumprirem o preço mínimo.