Terremoto de magnitude 6,3 atinge Filipinas

Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a região central das Filipinas nesta segunda-feira, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), e uma testemunha da Reuters disse que prédios comerciais estremeceram no maior distrito financeiro da capital Manila.

O tremor ocorreu 60 quilômetros a noroeste de Manila em uma profundidade de 40 quilômetros. O USGS inicialmente informou que a magnitude fora de 6,4, mas posteriormente reduziu o impacto.

Não houve relatos imediatos de danos ou mortes. Algumas pessoas deixaram seus escritórios em Manila.

As Filipinas estão no Círculo de Fogo do Pacífico, região com alta frequência de terremotos e atividade vulcânica no Oceano Pacífico.