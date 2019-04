São Paulo terá 'maratona' para inovações em acessibilidade

O desenvolvimento tecnológico não revolucionou apenas o mercado de eletrônicos, mas também tem sido um meio de transformação social e, principalmente, um aliado poderoso na acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Em uma tentativa de encontrar novas soluções tecnológicas que promovam benefícios para garantir a inclusão social, a Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech), organizada e promovida pela Cipa Fiera Milano, realizará em São Paulo, entre os dias 14 e 16 de junho, o "Reackathon".

Inspirado no termo "hackathon", o evento estimulará a imaginação e criação de designers, especialistas, bem como profissionais da saúde e empreendedores, para desenvolverem um projeto inovador na área de acessibilidade. A maratona terá como tema "Tecnologia Assistiva para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida".

A iniciativa tem como objetivo fazer com que os participantes elaborem ou melhorem soluções no formato de web, dispositivos eletrônicos vestíveis – aparelho que pode ser usado como peças do vestuário -, equipamentos para utilização pessoal e até mesmo aplicativos com medidas relacionadas à saúde. A expectativa é de que as funcionalidades permitam uma interação digital com a pessoa com deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla, além de atender às necessidades dos usuários.

Para concretizar as ideias dos competidores, o espaço inclusivo dentro da Reatech disponibilizará recursos como acesso à internet e mentores voluntários, entre profissionais e representantes de entidades públicas, para que possam ser consultados enquanto as equipes desenvolvem suas inovações.

O desafio será dividido em duas partes, sendo a primeira em 14 de junho, e a segunda nos dias 15 e 16, totalizando cerca de 32 horas ininterruptas de evento. A comissão julgadora, composta por cinco profissionais da área, qualificará as propostas de acordo com critérios como fidelidade ao tema, inovação, relevância, usabilidade, dentre outros.

A participação no evento é totalmente gratuita.

Os interessados podem se inscrever por meio de formulário online até o dia 2 de junho.