São Bernardo prevê estacionamento rotativo com sistema 100% digital

A modernização do sistema de vagas de estacionamento rotativo de São Bernardo deve aposentar os tradicionais talões utilizados hoje em dia. Os motoristas contarão apenas com serviço digital oferecido por aplicativo, direto com monitores ou em pontos de venda credenciados. Com a mudança, quem também sairá de cena serão os jovens em vulnerabilidade social da Fundação Criança que vendem os papéis e auxiliam na fiscalização. Atualmente, são 140 deles no Rotativo Cidadão. De acordo com a prefeitura, eles serão realocados em outros projetos em fase de elaboração na Fundação.

As informações foram divulgadas em audiência pública que tirou dúvidas dos moradores sobre o tema.

O edital para a contratação da empresa que ficará responsável pelo sistema ainda não foi publicado. Desde junho de 2017, a prefeitura discute o tema, com dois chamamentos públicos lançados para propostas das empresas. A previsão é de que a publicação do edital seja efetivada em 30 dias.

Entre as exigências para a modernização estará também a ampliação das atuais 2.750 vagas, que podem alcançar o número de até 4.500.

As expansões serão implementadas na área central, Jardim do Mar, Baeta Neves, região da avenida Kennedy e entorno do shopping Metrópole.

Outro ponto discutido para o novo rotativo é o fim da taxa de regularização. Ela é cobrada de motoristas que ultrapassam o tempo permitido. Mas ao invés da multa, podem pagar a penalização. A taxa é contestada por alguns juristas, que não vêm no município capacidade de legislar sobre infrações no trânsito.