Santo André ganha estande de tiros para GCM

A Prefeitura de Santo André entregou o primeiro estande de tiro do ABC voltado ao treinamento da GCM (Guarda Civil Municipal). A construção do novo espaço vai proporcionar mais autonomia para a corporação, que passa a realizar treinamentos direcionados na área de segurança e tiro em prédio próprio da prefeitura.

O estande fica no Jardim Progresso. O prefeito Paulo Serra participou da entrega e destacou o compromisso em investir na capacitação, valorização destes servidores. “Vamos colocar na pauta dos prefeitos na próxima reunião do Consórcio Intermunicipal do ABC, em maio, um projeto de revitalização deste espaço para torná-lo um Centro de Treinamento de excelência, permitindo que outras cidades se capacitem conosco”, disse o prefeito Paulinho Serra.

O estande de tiro da GCM passou por intervenções realizadas com mão de obra própria da GCM e utilizando reaproveitamento de materiais, possibilitando custo zero para a concretização desta obra. Todos os 611 GCMs da cidade passarão, obrigatoriamente, por treinamento e capacitação anual que contemplará a utilização do local. O espaço contará também com a aplicação do Método Giraldi, desenvolvido com o objetivo de ensinar a utilizar de forma adequada a arma de fogo na proteção à vida.