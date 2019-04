PRF registra queda de 28% em mortes no feriado da Semana Santa

A Operação Semana Santa 2019 registrou redução de 28% no número de mortes nas rodovias federais em comparação com o ano passado. Houve queda também no número de acidentes. O balanço foi divulgado hoje (22) pela Polícia Rodoviária Federal. A operação começou na quinta-feira (18) e foi encerrada à meia noite de ontem (21).

Nos quatro dias de operação, 50 pessoas perderam a vida nas rodovias federais. Em 2018, foram 70 mortes. Foram registrados 759 acidentes com 962 feridos. Na comparação com o ano passado, o número de acidentes apresentou redução de 11%. Em 2018, foram 854 acidentes com 905 feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o número de mortos e de acidentes é o menor em 12 anos. A queda na quantidade de acidentes e vítimas pode ser atribuída à estratégia de fiscalização nos pontos e horários mais críticos de acidentes, combinada com a maior conscientização dos motoristas.