Prazo para entregar declaração de Imposto de Renda acaba em uma semana

O contribuinte tem até a terça-feira da próxima semana para declarar o Imposto de Renda 2019 sem pagar multas. O prazo para entrega do documento vai até as 23h59min59s do dia 30 deste mês.

A expectativa da Receita Federal é receber 30,5 milhões de declarações neste ano. Até as 17h do último dia 18, antes do feriado de Páscoa, o Fisco havia recebido 15.513.046 declarações, o equivalente a 50,9% do total esperado.

A declaração pode ser feita de três formas: pelo computador, por celular ou tablet ou por meio do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Pelo computador, será utilizado o programa disponível no site da Receita Federal (receita.economia.gov.br).