Passageiros denunciam venda ilegal de bilhetes de ônibus e metrô em São Paulo

Vários passageiros têm denunciado a venda ilegal de bilhetes de ônibus, trens e metrô nas estações e terminais de São Paulo, que, na maioria dos casos, chega a valores muito menores que R$ 4,30.

O ouvinte da BandNews FM Clodoaldo conta que na estação ferroviária Jardim Helena- Vila Mara, da linha 12- Safira da CPTM, os "vendedores informais" anunciam passagens a R$ 3. O comércio irregular acontece na frente da bilheteria oficial e dos seguranças, sem qualquer ação para coibir os cambistas.

Ele se queixa da conivência dos funcionários com o esquema ilegal e da injustiça com quem paga o preço original da tarifa definido pela prefeitura e pelo governo do Estado.

Mais dois ouvintes relatam que o esquema se repete na estação Prefeito Celso Daniel-Santo André, da linha 10-Turquesa da CPTM, e no terminal de ônibus de Carapicuíba.

Procurada, a Secretaria de Mobilidade e Transportes e a SPTrans afirmaram que já investem no combate às fraudes no sistema de bilhetagem eletrônica de São Paulo. A nota diz ainda que a comercialização de créditos do Bilhete Único em postos não oficiais é ilegal e está sujeita às penalidades da lei.

Já a Secretaria de Segurança Pública diz que presta apoio nesses casos sempre que acionada pelos órgãos responsáveis e que já realiza o policiamento preventivo nas imediações das estações citadas.