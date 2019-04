Menino de 5 anos é enterrado nesta segunda após ser atropelado por carro da polícia

O menino Leandro dos Santos Silva, de 5 anos, será enterrado nesta segunda-feira (22) após ser atropelado por um carro de polícia na noite de sábado (20), na região do rio Aricanduva, zona leste. Sua mãe, Thayana dos Santos Silva, de 25 anos, também foi atingida, passou por cirurgia e está internada em estado grave com afundamento no crânio.

Eles estavam voltando da casa da avó de Thayana, bisavó do menino, quando o carro de policia os atingiu. Testemunhas afirmaram que os policiais estavam perseguindo dois assaltantes que haviam roubado uma padaria e perderam o controle do automóvel, atropelando mãe e filho.

Além do depoimento das testemunhas, a polícia espera encontrar imagens de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do acidente.

Pelo sistema de comunicação de rádio transmissor, um dos policiais informou que bandidos da região tentaram pegar as armas dos carros para matar os agentes, enquanto estavam presos nas ferragens do acidente, mas a população local não permitiu. Os policiais foram hospitalizados e as condições de saúde não foram divulgadas.