Campanha de vacinação contra a gripe é liberada para idosos

A campanha de vacinação contra gripe entra nesta segunda-feira (22) na sua segunda etapa. O foco agora é imunizar idosos (com 60 anos ou mais), profissionais da saúde, índios, professores e pessoas com doenças crônicas (como diabetes e asma). Para tomar a vacina, basta ir a uma UBS (Unidade Básica de Saúde) com a carteira de vacinação.

As vacinas começaram a ser disponibilizadas no dia 10, com o público-alvo inicial de gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias e crianças de seis meses a menos de 6 anos.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, até sexta-feira passada, 399,5 mil crianças de até 6 anos receberam a vacina, assim como 84,5 mil grávidas e 15,8 mil mulheres no pós parto, totalizando 500 mil vacinas.

Quem pertencer a esse grupo e ainda não tiver tomado a vacina também pode receber a dose até o fim da campanha, que termina em 31 de maio. A vacina imuniza contra três subtipos do vírus Influenza: H1N1, H3N2 e B e passa a proteger quatro semanas após a aplicação.

“A vacina não provoca gripe em quem tomar a dose, já que é composta apenas de fragmentos do vírus que causam a devida proteção, mas são incapazes de causar a doença”, afirmou a diretora de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Helena Sato. O “Dia D” da campanha será no dia 4 de maio, um sábado, quando os postos abrirão das 8h às 17h.