Preço do tomate segue em alta no atacado

O preço do tomate deve continuar pesando no bolso do consumidor. Após elevações expressivas em março, o produto bate, na primeira quinzena de abril, valor recorde no atacado, segundo o último boletim da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).

Goiânia teve a maior alta no atacado, cerca de 90% em março. Os acréscimos também foram significativos em outros locais, ficando em 40% em Fortaleza e no Rio de Janeiro, e superando 30% em Vitória, São Paulo e Belo Horizonte. O salto reflete condições climáticas desfavoráveis e a redução da área plantada.

Para o consumidor, o preço do tomate já subiu 31,84% em março, segundo a inflação medida pelo IPCA.

