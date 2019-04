Famosa chef de cozinha do Sri Lanka morre em atentados

Uma das chefs de cozinha mais famosas do Sri Lanka, Shantha Mayadunne, está entre as vítimas dos atentados que deixaram mais de 200 mortos no país neste domingo de Páscoa (21). A cozinheira chegou a tirar uma selfie em família antes de morrer.

A imagem foi publicada pela filha, Nisangra, que também morreu nos atentados, com a legenda "Easter breakfast with family" ("Café da manhã de Páscoa com a família", na tradução).

A chef, que estrelava programas de televisão no Sri Lanka, estava hospedada no Hotel Sangri La, na capital Colombo, um dos alvos da série de atentados à bomba que atingiram o país.

Shantha Mayadunne entrou para a história do Sri Lanka como a primeira chef a conduzir um programa de culinária ao vivo na televisão. Ela, que já tinha vencido vários prêmios de gastronomia, publicou dois livros, "Rasa Bojun", em 2001, e "Rasa Bojun 2", em 2005.

Uma série de ao menos oito ataques à bomba contra três igrejas e quatro hotéis deixou mais de 200 mortos no Sri Lanka, neste domingo (21), quando cristãos comemoravam a Páscoa. Das vítimas, há pelo menos 35 cidadãos estrangeiros, além de 400 feridos.