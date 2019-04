Quina: veja os números sorteados neste sábado, 20 de abril

A Quina paga neste sábado (20) um prêmio de R$ 2,2 milhões ao apostador que acertar as cinco dezenas no sorteio do concurso 4.955, segundo a Caixa Econômica Federal.

Leia mais:

Previsão do Tempo: Domingo de Páscoa deve ser ensolarado e sem chuva

Adele anuncia separação do marido Simon Konecki

Os números sorteados para a Quina neste sábado são:

06, 13, 36, 39, 52

No sorteio de quinta-feira (18), ninguém acertou as cinco dezenas e o prêmio principal acumulou. Outras 79 pessoas acertaram quatro números e levaram para casa R$ 4,9 mil cada. Clique aqui e confira os números do sorteio anterior.