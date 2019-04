Previsão do Tempo: Domingo de Páscoa deve ser ensolarado e sem chuva

Quem está aproveitando São Paulo neste feriado prolongado vai poder continuar fazendo o mesmo tranquilamente no domingo de Páscoa (21) sem se preocupar com o tempo.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o calor continua com a máxima podendo chegar a 30ºC. A mínima aumenta em comparação com o último sábado (20) e vai de 16ºC para 17ºC.

O dia vai variar de claro a parcialmente nublado, mas não terá chuva.