Dupla Sena: veja qual o horário do sorteio especial de Páscoa deste sábado

O concurso 1925 da Dupla Sena será sorteado neste sábado (20) e vai ser especial nesta Páscoa. A estimativa do prêmio neste feriado é de R$ 25 milhões!

As apostas podem ser registradas até uma hora antes do sorteio, que acontece às 20 h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online.

Leia mais:

Lotomania: que horas sai o resultado do sorteio do concurso 1.962, deste sábado

Mega-Sena: que horas sai o resultado do sorteio deste sábado, 20 de abril

Conforme os números são apurados, a Caixa Econômica Federal divulga os números ao público normalmente antes das 21h. O Metro Jornal fica de olho no resultado das loterias e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o sorteio é finalizado. Acompanhe nesta página para saber o resultado.

Vale lembrar que o prêmio da Dupla Sena não acumula, portanto caso não haja ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno.

A aposta simples custa R$ 2.