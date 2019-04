Dupla Sena especial de Páscoa: veja os números sorteados neste sábado

O concurso 1925 da Dupla Sena especial de Páscoa vai pagar neste sábado (20) um prêmio de R$ 25 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas no 1º ou 2º sorteio, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Leia mais:

Previsão do Tempo: Domingo de Páscoa deve ser ensolarado e sem chuva

Diretor de ‘+ Velozes + Furiosos’ sofre derrame e é hospitalizado

Os números sorteados para a Dupla Sena neste sábado são:

1º sorteio

08, 17, 19, 29, 44 , 46

2º sorteio

02, 04 , 05 , 19 , 35, 41

Não houve ganhadores do prêmio principal no último sorteio, mas nove apostadores fizeram a quina no 1º sorteio e ganharam R$6,1 mil cada um. Outros 18 apostadores fizeram a quina no segundo sorteio e levaram R$ 2,7 mil cada um para casa.

Clique aqui e confira o resultado do sorteio anterior.