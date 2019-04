Casal é preso ao tentar embarcar com 20 kg cocaína em aeroporto no Rio

Pelo menos três pessoas foram presas na sexta-feira, 19, no Aeroporto Internacional do Galeão, tentando embarcar para a Europa com cocaína.

Um casal foi interceptado ao tentar embarcar para Bruxelas com 20 quilos da droga, escondida nos forros de três malas e também diluída em diversos frascos de cosméticos.

O material foi apreendido e testado ainda no aeroporto. O casal estava acompanhado de uma criança que foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

Os três tentavam embarcar no voo LH501, com destino à capital da Bélgica.

Mais cedo, durante a tarde, um brasileiro portando aproximadamente três quilos de cocaína também foi preso.

A droga estava escondida no forro da mala despachada. Ele vinha de Vitória, no Espírito Santo, e tentava embarcar para Toulouse, na França.