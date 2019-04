Avianca prevê 51 cancelamentos de voo para sábado

A Avianca cancelou 49 voos em aeroportos de todo o Brasil nesta sexta-feira (19) – 40 deles com partida ou chegada de Guarulhos, na Grande São Paulo. Para o próximo sábado (20), 51 cancelamentos estão previstos no País – 40 em Cumbica.

A companhia aérea, que disponibilizou a lista no site, afirmou que ofereceu aos passageiros reembolso ou opções de reacomodação. Quem comprou por meio de agências ou sites de viagem deve entrar em contato diretamente com as empresas.

A Avianca está em recuperação judicial e deve devolver 18 das 25 aeronaves que possui.