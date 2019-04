Sistema Anchieta-Imigrantes começa a encher na saída para o feriado da Páscoa

O porta-voz da Ecovias, Fabiano Medeiros, afirma que o fluxo de veículos começa a ficar mais intenso no sistema Anchieta-Imigrantes no sentido litoral nesta quinta-feira (18). A tendência é de que o movimento aumente e só comece a diminuir depois das 11 horas da noite.

Ele concedeu entrevista à BandNews FM para falar sobre as melhores opções de caminho para quem vai viajar neste feriado de Páscoa. Na sexta (19), a expectativa é de que o trânsito fique intenso já nas primeiras horas do dia, voltando à normalidade depois das duas horas da tarde.

Segundo Fabiano Medeiros, o sistema Anchieta-Imigrantes funciona agora com Operação Descida (7×3), ou seja, as duas pistas da Anchieta e uma pista da Imigrantes funcionam no sentido litoral. Neste momento, apesar do tráfego intenso, não há trechos de lentidão.

Mais de 290 mil veículos devem passar por essas rodovias entre quinta e domingo (21).