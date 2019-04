Como fica o clima em São Paulo no feriadão de Páscoa? Confira a previsão do tempo de sexta a domingo

O paulistano tem um momento de trégua neste final de semana, com o feriado de Páscoa nesta sexta-feira (19), logo antes do fim de semana. Confira a previsão do tempo para estes dias, para saber se é melhor sair e aproveitar o dia, ou ficar em casa aproveitando uns chocolates.

Sexta-feira, 19 de abril

Boa notícia para quem fez planos de sair no feriado: não deve chover nesta sexta, e o sol predomina durante todo o dia.

A máxima deve ficar em torno dos 29º, com apenas algumas nuvens no céu. A mínima será de 17º.

Sábado, 20 de abril

O dia permanecerá quente no sábado, e a chuva também não aparece neste dia.

Com o clima ainda mais quente, atingindo os 30º, o céu deve estar claro, e a mínima fica em 17º.

Domingo, 21 de abril

Estava bom demais para acreditar: para domingo, a previsão é de chuva durante a tarde e a noite. O sol permanece de manhã, e o calor predomina o dia todo.

A máxima permanece em 30º, com a mínima em 19º.