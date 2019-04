Previsão do Tempo: céu claro e sol forte abrem o feriado nesta sexta-feira em SP

A sexta-feira (18) promete um dia agradável para o paulistano; menos para quem não é fã do calor. Iniciando o feriado de Páscoa, a Sexta-Feira Santa terá céu claro, sol forte e altas temperaturas.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, a máxima deve estar em torno de 29 graus. O calor será maior entre o meio-dia e as 14h.

A mínima fica em 17 graus. Durante a noite, o céu começa a ficar nublado.