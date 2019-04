Incêndio atinge casa no bairro da Penha em São Paulo

Um incêndio atingiu uma edificação na rua Rodovalho Júnior, no bairro da Penha, nesta quinta-feira (18). O local fica na altura da avenida Gabriela Mistral.

As chamas aconteceram em uma casa residencial e ainda não há informações de vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e informou que o fogo foi controlado e está em fase de rescaldo.

As vias do entorno sofreram lentidão por conta do incidente. A rua Rodovalho Júnior chegou a ficar totalmente bloqueada.