O GRU Airport espera movimentação de aproximadamente 800 mil passageiros no Feriado de Páscoa no terminal. O número é 8% maior em relação à média diária do primeiro trimestre de 2019, revelou em comunicado.

A expectativa do Aeroporto Internacional de São Paulo é que, ao todo, 808 mil passageiros passem pelos três terminais até terça-feira (23).

A previsão leva em conta o período de 17 a 23 de abril. Nesta quinta, cerca de 120 mil passageiros devem passar por GRU. Na sexta, o fluxo pode cair para 109.074 pessoas.

Segundo o levantamento de GRU Airport, a volta deve ser mais intensa, sobretudo, na segunda-feira (22), com cerca de 131 mil pessoas no aeroporto. A terça-feira (23) ainda deve render movimento de 124 mil passageiros – 3% a mais que o cotidiano, cuja média diária é de 121 mil pessoas.

A respeito do total de voos planejados, nesta quinta, há 776 programados; na sexta, 669; sábado, 555 e domingo, 680. Para o retorno, estão previstos 817 voos na segunda-feira (22) e 806, na terça-feira.

Com informações do GRU Airport

