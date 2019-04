Feriado da Páscoa: veja o que abre e o que fecha em São Paulo

Confira o que abre e o que fecha em São Paulo neste feriado prolongado da Páscoa:

bancos

Agências bancárias ficam fechadas sexta-feira e abrem na segunda. Caixas eletrônicos funcionam normalmente.

shoppings

Sexta e domingo a maioria das lojas abre entre 14h e 20h. O horário praças de alimentação é variável.

poupatempo/detran

Sexta-feira ambos estarão fechados. O Poupatempo reabre às 7h de segunda-feira, e o Detran, às 8h.

supermercados

A maioria dos mercados e supermercados funcionam normalmente na sexta, sábado e domingo.

ônibus

As frotas de ônibus serão reduzidas a 39% na sexta-feira e no domingo. No sábado, esse percentual vai para 60%.