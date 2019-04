Estradas começam a encher às 14h desta quinta-feira

Aproveitando um dos poucos feriados prolongados deste ano, 1,8 milhão de veículos devem deixar a capital entre esta quinta e sexta-feira, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Agentes da companhia estarão posicionados nas principais avenidas e acessos às rodovias da cidade para auxiliar no trânsito, mas pede que os motoristas evitem esses trajetos entre 14h e 22h de hoje, horário em que o fluxo de carros deve ser mais intenso.

No sistema Anchieta-Imigrantes, que liga a capital à Baixada Santista, a operação descida será implantada das 16h de hoje à 1h de amanhã e das 6h às 12h de amanhã, no esquema 7 x 3 –com as quatro faixas da Anchieta e três da Imigrantes operando em direção ao litoral.

No domingo, os motoristas que forem subir a serra vão encontrar as rodovias em operação subida das 10h à meia-noite no esquema 2 x 8 – as duas pistas da Imigrantes e uma da Anchieta, totalizando oito faixas, com tráfego em direção a São Paulo.