Em discurso, Bolsonaro elogia a imprensa e diz esperar que 'pequenas diferenças fiquem para trás'

O presidente Jair Bolsonaro compareceu a um evento na manhã desta quinta-feira (18) na sede do Comando Militar do Sudeste, Zona Sul de SP. Comemorando o Dia do Exército, ele discursou sobre a imprensa, elogiou o prefeito Bruno Covas (PSDB), e mencionou os empresários da capital.

Neste dia, completam-se 371 anos do Exército Brasileiro. Bolsonaro, que é Capitão da reserva, tem na comunidade militar uma de suas maiores bases de apoio. No evento, o presidente diz querer criar colégios militares nas capitais de Estados brasileiros que já não os possuam.

"Nós faremos todo o possível para que em cada capital do estado onde, porventura, não exista colégio militar, nós iremos lá também", afirmou Jair.

Chamou a atenção um trecho do discurso em que Jair Bolsonaro elogia a imprensa, e demonstra postura mais aberta para com a mídia. "rezados integrantes da mídia, em que pese alguns percalços entre nós, nós precisamos de vocês para que a chama da democracia não se apague. Precisamos de vocês cada vez mais."

Ele falou sobre os conflitos entre integrantes do seu governo e ele próprio com jornalistas e profissionais da mídia, e afirmou querer deixar "pequenas diferenças para trás". "Palavras, letras e imagens que estejam perfeitamente emanadas com a verdade. Nós, juntos trabalhando com esse objetivo, faremos um Brasil maior, grande e reconhecido em todo o cenário mundial. É isso que nós queremos", disse.

O presidente também fez elogio ao prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), pela construção de um colégio militar no Campo de Marte.

Bolsonaro também fez referência aos empresários da capital, pedindo "colaboração na construção deste que será um colégio exemplo para toda população do Brasil".