Catador que tentou socorrer músico baleado 80 vezes morre no Rio

O catador de materiais recicláveis, Luciano Macedo, baleado após o Exército atirar 80 vezes contra um carro em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, morreu nesta quinta-feira (18).

Ele foi atingido após prestar socorro à família do motorista do veículo, o músico Evaldo Santos Rosa, que morreu no local. O catador estava internado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na mesma região.

Leia mais:

Incêndio atinge casa no bairro da Penha em São Paulo

Aeroporto de Porto Alegre é fechado para decolagens devido a nevoeiro

Na última quarta-feira (17), a Justiça ordenou que Luciano fosse transferido para o Hospital Moacyr Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Porém, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a transferência não seria possível devido ao estado gravíssimo de saúde de Luciano.