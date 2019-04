Resultado dos pedidos de isenção da taxa do Enem são divulgados nesta quarta

O resultado do pedido de isenção da taxa do Enem será divulgado nesta quarta-feira (17). Para consultar o resultado, será necessário informar o CPF e a senha criada na hora de fazer a solicitação.

Os estudantes que não tiverem a solicitação aceita poderão entrar com recurso no período de 22 a 26 de abril, também na Página do Participante. O resultado do recurso será divulgado no mesmo endereço, a partir de 2 de maio.

Para participar do exame, os estudantes – com ou sem isenção da taxa – devem fazer a inscrição no período de 6 a 17 de maio. De acordo com o Inep, ao todo, 3.687.527 estudantes solicitaram a isenção da taxa.

A taxa de inscrição deste ano é R$ 85. Também nesta quarta será divulgado o resultado das justificativas dos estudantes que não pagaram o Enem 2018 e que, por algum motivo, faltaram às provas.

O Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. As notas do exame podem ser usadas para ingressar em instituição pública pelo Sistema de Seleção Unificada, para obter bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior pelo ProUni e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil.