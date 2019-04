Reino Unido reforça restrição de idade a sites pornográficos com medida inédita

O Reino Unido será o primeiro país do mundo a exigir verificação de idade para pessoas que vêem pornografia online, quando novas checagens entrarem em vigor dentro de três meses, disse o governo nesta quarta-feira.

A partir de 15 de julho, os provedores comerciais de pornografia online vão fazer verificações de idade aos usuários para garantir que tenham 18 anos ou mais, segundo o governo.

Sites que quebram a nova lei correm o risco de ter seus serviços de pagamento retirados ou bloqueados no Reino Unido.

“Atualmente, o conteúdo adulto é fácil demais para as crianças acessarem online”, afirmou a ministra britânica de indústrias digitais e criativas, Margot James.

“A introdução da obrigatoriedade da verificação da idade é uma novidade mundial, e aproveitamos para equilibrar as preocupações com a privacidade com a necessidade de proteger as crianças do conteúdo inadequado”.

Os sites pornô terão que contratar empresas que fornecem checagens de idade.

Vários métodos de verificação estarão disponíveis, incluindo a compra offline de passes de visualização em lojas ou o uso de um passaporte ou cartão de crédito online.

Sites em que a pornografia representa menos de um terço do conteúdo estarão isentos dos novos requisitos, desde que não se apresentem como possuidores de conteúdo pornográfico.

Autoridades do governo reconhecem que o uso de redes privadas, que mascaram a localização de um computador, permite superar verificações de idade, mas que o objetivo principal da lei é dificultar o acesso das crianças a pornografia.