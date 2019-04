Previsão do Tempo: calor domina a quinta-feira em São Paulo

Num dia sem chance de chuvas, o calor dominará o clima em São Paulo nesta quinta-feira (18), véspera do feriado de Páscoa.

Os meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, preveem um dia de céu aberto, com poucas nuvens – aumentando durante a noite. Apesar da umidade relativamente alta, com pico em 95%, não há previsão de chuva.

A temperatura máxima fica em torno dos 27º, numa crescente ao logo da semana. A mínima será de 17º.