PMs de Marília salvam bebê que parou de respirar após engasgo; assista ao vídeo

Se recupera bem o bebê Henrique, de apenas 21 dias, que parou de respirar depois de se engasgar. Ele foi salvo por dois policiais militares de Marília, no interior de São Paulo.

O desespero dos pais e o socorro dos PMs foram flagrados pelas câmeras do quartel do 9º Batalhão de Polícia Militar do Interior. O caso aconteceu na última segunda-feira à noite, 15.

Após ver as imagens, o governador João Doria elogiou a atitude dos agentes.

Em entrevista à Rádio BandNews FM, o cabo Renato Taroco descreveu o emocionante momento em que conseguiu salvar o recém-nascido, junto com o colega Robson Thiago de Souza.

Os pais chegaram desesperados ao quartel para buscar ajuda. Renato Taroco conta que estava na portaria do quartel do 9º Batalhão da PM do Interior quando ouviu os gritos da mãe para salvar o bebê.

Antes de sair da guarita, o pai jogou a criança nos braços dele. Nessa hora, o oficial percebeu que se tratava de um recém-nascido já sem os batimentos cardíacos, totalmente roxo e desacordado. Foram necessárias três manobras de ressuscitamento para que o menino voltasse a respirar.

Dois anos atrás, o cabo Renato Taroco recebeu a premiação nacional da Polícia Militar, Herói da Vida Real, por salvar dois colegas de um carro em chamas na cidade de Paraguaçu Paulista, no interior do Estado.

Um homem, que esfaqueou a mulher, fugiu por uma rodovia e durante a perseguição acabou lançando o próprio carro contra uma viatura da PM. O oficial conseguiu levantar o carro e retirar os colegas com vida. Um deles acabou morrendo no hospital.

Por causa deste salvamento, o cabo Renato Taroco passou por três cirurgias e levou mais de três anos fazendo sessões de fisioterapia. Sem condições físicas de ficar nas ruas, o oficial atua no administrativo da Polícia Militar, e por isso, estava na portaria no momento em que os pais chegaram com a criança.

Veja o vídeo: