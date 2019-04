Linha 3-Vermelha do Metrô terá estações fechadas na Sexta-feira Santa

O Metrô informou nesta quarta-feira (17) que as estações Corinthians-Itaquera e Artur Alvim da linha 3-Vermelha ficarão fechadas no feriado da Sexta-feira Santa (19). Ambas passarão por obras de modernização das vias.

Os usuários que precisarem utilizar o serviço de transporte terão acesso gratuito aos ônibus do sistema Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência). Com a alteração, a operação da linha 3-Vermelha será feita apenas entre as estações Patriarca e Palmeiras-Barra Funda.

A conexão da estação Corinthians-Itaquera para a linha 11-Coral da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também ficará fechada. A linha é uma alternativa já que faz viagens expressas de Itaquera para Tatuapé, Brás e Luz.

Volta da Páscoa

As estações do Metrô nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata abrem mais cedo na segunda-feira (22), às 4h, para a volta do feriado da Páscoa. O objetivo é facilitar a mobilidade dos passageiros que desembarcam nos terminais rodoviários Jabaquara, Tietê e Barra Funda.