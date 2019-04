Justiça interrompe atividades de mais uma barragem da Vale; já foram 15 suspensas

A Justiça de Minas Gerais suspendeu as atividades de mais uma barragem da Vale no Estado na última terça-feira (16). A 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude de Mariana, decidiu por interromper o lançamento de rejeitos de minério na estrutura "Campo Grande".

Com a iniciativa do Ministério Público, a paralisação das atividades em questão resultam em 15 barragens da empresa suspensas até esta quarta-feira (17). As determinações são tomadas devido à tragédia de Brumadinho.

Leia mais:

Após receber voz de prisão, ex-presidente do Peru tenta suicídio

Motoristas reclamam de falta de iluminação na rodovia dos Imigrantes

O rompimento da barragem Mina do Córrego do Feijão já resultou em 228 mortes. As buscas na região pelos 49 desaparecidos continuam.