Ex-presidente do Peru, Alan García morre em hospital de Lima

Após atirar em si mesmo, o ex-presidente do Peru Alan García morreu nesta quarta-feira (17) na cidade de Lima. A informação é do jornal El País.

Ele deu cometer suicídio com um tiro na própria cabeça depois da chegada da polícia em sua casa. García seria preso por acusações de receber propina na Odebrecht durante a campanha eleitoral de 2006.

Leia mais:

Justiça interrompe atividades de mais uma barragem da Vale; já foram 15 suspensas

Motoristas reclamam de falta de iluminação na rodovia dos Imigrantes

De acordo com as autoridades, a bala atravessou a cabeça e saiu pelo outro lado. O ex-presidente chegou ao hospital com vida, mas o estado de saúde era considerado gravíssimo.