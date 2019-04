Confira a lista completa com as 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a Time

A revista Time divulgou, nesta quarta-feira (17), a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo de 2019. Nela, figuram nomes reconhecidos mundialmente: chefes de Estado (como Donald Trump, Xi Jiping e Jair Bolsonaro), artistas (como Lady Gaga, Emilia Clarke e Dwayne Johnson) ou mesmo do mundo da internet (como Mark Zuckerberg e Ninja).

Políticos e artistas são maioria, mas chama a atenção o número de ativistas, com um homem e sete mulheres que lutam por diversas causas, do direito das mulheres à moradia. Aliás, é entre eles que está a pessoa mais jovem dessa lista: Greta Thunberg, uma sueca de 16 anos que ergue a voz para alertar aos políticos sobre as mudanças climáticas. Bolsonaro é o único brasileiro.

A Time dividiu o grupo em cinco categorias: pioneiros, artistas, líderes, ícone e titãs. Para cada personalidade, uma celebridade fez uma breve descrição com depoimento. No site da revista, é possível verificar cada um deles (em inglês).

Confira a lista completa das 100 pessoas mais influentes do mundo de 2019:

Pioneiros

Sandra Oh (atriz)

Indya Moore (atriz)

Marlon James (escritor)

Chrissy Teigen (modelo)

Massimo Bottura (chef)

Hasan Minhaj (comediante)

Samin Nosrat (chef)

Ninja (streamer)

Arundhati Katju e Menaka Guruswamy (advogadas)

Naomi Osaka (tenista)

Leah Greenberg e Ezra Levin (empresários)

Fred Swaniker (empreendedor)

Lynn Nottage (dramaturga)

Tara Westover (historiadora)

Adam Bowen e James Monsees (empresários)

Barbara Rae-Venter (genealogista genética)

Ele Jiankui (cientista)

Aileen Lee (investidora)

Jay O'Neal e Emily Comer (professores)

Shep Doeleman (astrofísico)

Jane Walker (marca da Johnnie Walker)

Artistas

Dwayne Johnson (ator)

Regina King (atriz)

Khalid (cantor)

Emilia Clarke (atriz)

BTS (boy band)

Brie Larson (atriz)

Joanna e Chip Gaines (apresentadores)

Ariana Grande (cantora)

Mahershala Ali (ator)

Glenn Close (atriz)

Rami Malek (ator)

Luchita Hurtado (pintora)

Ozuna (cantor)

Dream Hampton (produtra)

Richard Madden (ator)

Yalitza Aparicio (atriz)

Clare Waight Keller (estilista)

Líderes

Nancy Pelosi (deputada americana)

Donald Trump (presidente dos Estados Unidos)

Greta Thunberg (ativista climática)

Andrés Manuel López Obrador (presidente do México)

Alexandria Ocasio-Cortez (deputada americana)

Jacinda Ardern (primeira-ministra da Nova Zelândia)

Juan Guaidó (presidente autoproclamado da Venezuela)

Abiy Ahmed (premiê da Etiópia)

Mitch McConnell (senador americano)

Brett Kavanaugh (juiz)

Jane Goodall (antropóloga)

Benjamin Netanyahu (primeiro-ministro de Israel)

Zhang Yiming (empreendedor)

Hoesung Lee (economista)

William Barr (advogado)

Papa Francisco (líder religioso)

Xi Jiping (presidente da China)

Leana Wen (médica)

Imran Khan (primeiro-ministro do Paquistão)

Mohammed Bin Zayed (príncipe dos Emirados Árabes Unidos)

Cyril Ramaphosa (presidente da África do Sul)

Robert Mueller (advogado)

Mahathir Mohamad (primeiro-ministro da Malásia)

Matteo Salvini (vice-primeiro-ministro da Itália)

Jair Bolsonaro (presidente do Brasil)

Zhang Kejian (diretor da agência espacial chinesa)

Ícones

Taylor Swift (cantora)

Michelle Obama (advogada)

Spike Lee (diretor de cinema)

Christine Blasey Ford (psicóloga)

David Hockney (pintor)

Desmond Meade (ativista)

Lady Gaga (cantora)

Radhya Almutawakel (ativista)

Pierpaolo Piccioli (estilista)

Maria Ressa (jornalista)

Caster Semenya (atleta)

Mirian G. [condinome] (ativista)

Grainne Griffin, Ailbhe Smyth e Orla O'Connor (ativistas)

Loujain Al-Hathloul (ativista)

Titãs