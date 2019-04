Pela terceira vez, as faixas 1 e 2 da avenida Vereador José Diniz, na altura da rua Jesuíno Maciel, na direção do bairro, no Campo Belo (zona sul), em São Paulo, foram parcialmente bloqueadas pela CET por volta das 13h desta terça-feira, devido a um buraco no asfalto.

A responsabilidade da obra no local é da Sabesp e não há previsão para liberação.