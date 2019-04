Acidente com ônibus turístico deixa 28 mortos em Portugal

Um trágico acidente com um ônibus turístico deixou 28 mortos na Ilha da Madeira, em Portugal. O desastre ocorreu na tarde desta quarta-feira (17).

O veículo transportava um grupo de turistas alemães (11 homens e 17 mulheres), de acordo com informações do site português Diário de Notícias.

A bordo seguiam 55 pessoas. Pelo menos 22 delas foram transportadas para o hospital com ferimentos de várias gravidades. Uma falha nos freios é a primeira hipótese para explicar o acidente. Um vídeo mostra o local da tragédia. Confira:



O Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, emitiu uma mensagem de pesar por meio do Twitter. “Foi com profundo pesar que tomei conhecimento do trágico acidente na Madeira. A todas as famílias envolvidas transmito, em nome do governo português, as mais sentidas condolências”, escreveu.