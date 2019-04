Volks faz recall para Polo, Virtus e Passat

A Volkswagen do Brasil anunciou nesta terça-feira um recall dos carros Polo, Virtus (ano 2018/2019) e Passat (2017/2018). Os proprietários devem procurar uma concessionária da marca para inspecionar e substituir equipamentos com defeitos, segundo informações do Procon/SP.

No casso do Polo e Virtus, a empresa diz ter constatado uma falha de fixação no revestimento da coluna "B", que pode afetar o funcionamento do airbag, em caso de colisão.

No Passat, há problemas na fixação do painel frontal do teto solar, que precisa ser substituído.

Veja tabela: