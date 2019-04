Universidade Estácio faz últimos dias de plantão para ajudar na declaração do imposto de renda

Devido ao aumento da procura pelo serviço gratuito oferecido pelo curso de Ciências Contábeis da Universidade Estácio de Sá, a instituição realizará no dia 18 de abril (quinta-feira), no campus Cotia, na Granja Viana, das 19h às 22h, o último mutirão de atendimento à população que ainda não declarou o IR.

Já no dia 27 de abril (sábado), das 10h às 13h, será a vez do campus Conceição, localizado na Vila Guarani, realizar o último atendimento à população. As declarações devem ser entregues até o dia 30 deste mês.

Além de tirar dúvidas sobre as novas regras que entraram em vigor em 2019, os alunos pertencentes ao NAF (Núcleo de Apoio Fiscal da Estácio) também estarão à disposição para ajudar no preenchimento das informações e no envio da documentação. Todas as pessoas que forem ao NAF irão receber o recibo e o comprovante de declaração.

SERVIÇO

Declaração do Imposto de Renda – Universidade Estácio de Sá

Campus Cotia: Rua Howard Archibaldi Acheson Junior, 393, Jardim da Glória – Granja Viana

Data: 18/04, das 19h às 22h

Campus Conceição: Local: Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 673 – Vila Guarani

Data: 27/04, das 10h às 13h (Colabore levando 1 pacote ou 1 lata de leite em pó)

Site: http://portal.estacio.br/