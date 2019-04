Receita Federal apreende 20 mil pares de calçados falsificados no Brás

A Receita Federal com o apoio da Guarda Civil Metropolitana apreendeu nesta terça-feira (16) pelo menos 20 mil pares de calçados falsificados na região do Brás, no centro de São Paulo.

Concentrada em um único local, toda a mercadoria foi confiscada como fruto de contrabando. A estimativa é que a carga tenha a capacidade de encer quatro caminhões.

A ação foi nomeada de “Operação Pseudopodes 3” e, de acordo com a RF, é possível que a mercadoria apreendida aumente ao longo do dia. Os contrabandistas vão responder em liberdade.