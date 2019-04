Projeto destinará verba para recuperar praças de São Paulo

As subprefeituras da Sé (centro), Pinheiros (zona oeste), Perus (zona norte), Vila Mariana e Santo Amaro (zona sul) devem receber R$ 600 mil de um vereador para revitalizarem praças públicas destes bairros, a serem escolhidas por uma plataforma gerida por moradores.

O morador de uma dessas regiões pode se candidatar a líder de uma praça do bairro, cadastrando o espaço no site do projeto e acompanhando, passo a passo, o processo de revitalização.

O subsídio será pago por meio de emenda parlamentar do vereador José Police Neto (PSD), e os projetos devem apresentar um custo de implementação entre R$ 30 mil e R$ 100 mil, além de as praças estarem em uma das regiões selecionadas. “O objetivo é estimular e facilitar a organização das nossas comunidades”, afirma o vereador.

Segundo Marcelo Rebelo, fundador da plataforma Praças, todos podem cadastrar. “O vereador vai escolher os melhores projetos”, conta. As propostas serão recebidas até o dia 31 de maio pelo site Praças.com.br.