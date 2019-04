Poupatempos de Itaquera e Guarulhos terão testes gratuitos para diabetes

Nos dias 16, 17 e 18 de abril uma ação itinerante levará testes rápidos a duas unidades do Poupatempo, uma na Zona Leste de São Paulo e outra em Guarulhos. A iniciativa é uma parceria entre a Novo Nordisk, empresa global de saúde, e a associação ADJ Diabetes Brasil.

Durante os três dias de ação, serão oferecidos 3 mil testes de glicemia, mais conhecidos como "ponta de dedo". A testagem permitirá à população conferir se o nível glicêmico está controlado e, a partir dos resultados, passar por orientações com profissionais de saúde da ADJ sobre a prevenção e o tratamento da doença.

Foram selecionadas duas unidades do Poupatempo com grande fluxo de pessoas. Nos dias 16 e 17 de abril, os testes serão realizados no Poupatempo Itaquera, Zona Leste de São Paulo. No dia 18, a ação acontece no Poupatempo Guarulhos, localizado no Internacional Shopping de Guarulhos. Para todos os dias, serão distribuídas mil senhas para a realização da testagem, que estará disponível entre 9h e 17h, ou até o término dos testes.

A ação faz parte da campanha Do Brasil para o Brasil, promovida pela Novo Nordisk, em que pessoas com diabetes tipo 1 passaram a ter acesso à insulina análoga de ação ultrarrápida com aplicação via caneta pré-preenchida por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Até então, as únicas insulinas distribuídas pelo Ministério da Saúde eram insulinas humanas de aplicação via seringa, sendo o próprio paciente o responsável por retirar da ampola a dose correspondente ao seu tratamento. A mudança foi levada para todos os estados do país a partir de outubro de 2018 e estima atender cerca de 400 mil pacientes, de acordo com o Ministério da Saúde.

Para mais informações, acesse: www.novonordisk.com.br/MOC.

Serviço

O que: Testes gratuitos para medição de glicemia e orientação direcionada ao diabetes

Quando: 16 e 17 de abril (Itaquera) e 18 (Guarulhos) – das 9h às 17h

Onde:

Poupatempo Itaquera – Av. do Contorno, 60 – Cidade Antonio Estevão de Carvalho

Poupatempo Guarulhos – Rod. Pres. Dutra-Pista Lateral, 225 – Vila Itapegica, Guarulhos

Quanto: Gratuito