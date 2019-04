PF cumpre mandados que apuram rompimento da barragem de Brumadinho

A Polícia Federal cumpriu cinco mandados judiciais de busca e apreensão nesta terça-feira (16), no interesse das investigações que apuram o rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais.

Todos os mandados foram expedidos pela 9ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte. Em Nova Lima, São Paulo e Rio de Janeiro, houve o cumprimento de um mandado em cada cidade; em Belo Horizonte, foram dois.

Leia mais:

Receita Federal apreende 20 mil pares de calçados falsificados no Brás

Sobe para 15 os mortos por desabamento de prédios no Rio; sobreviventes temem milícia

As medidas tem o objetivo de apreender documentos, mídias e outros elementos de convicção que guardem relação aos fatos apurados.