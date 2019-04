Obras de arte de Notre-Dame serão transferidas para Museu do Louvre

As obras de arte retiradas da Catedral de Notre-Dame durante o incêndio da segunda-feira (15) serão transferidas para o Museu do Louvre, disse o ministro francês da Cultura, Franck Riester, a repórteres.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Ministério da Cultura e da Prefeitura se dirigiram à catedral para proteger as principais obras de arte que se encontravam em seu interior quando o incêndio começou, disse o ministro mais cedo.

As obras, que incluem relíquias como a coroa de espinhos de Cristo e a túnica do século 13 utilizada pelo rei francês Luís 9º, foram inicialmente levadas para a Prefeitura e agora vão ser transferidas para o Museu do Louvre, afirmou o ministro.

