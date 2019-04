Lotomania: que horas sai o resultado do sorteio do concurso 1.961, desta terça

O sortudo que acertar as 20 dezenas da Lotomania nesta terça-feira (16) vai ganhar um prêmio de R$ 1,1 milhão, segundo estimativas da Caixa Econômica Federal.

No concurso 1960 de sexta–feira (12), ninguém acertou o prêmio principal. Porém, outras 8 pessoas marcaram 19 dezenas e faturaram R$ 25,7 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.

Leia mais:

As apostas do concurso 1961 podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e fazer uma "fézinha" de ao menos R$ 30.

Regras

Na Lotomania, o apostador escolhe até 50 números entre as 100 dezenas disponíveis. Vence quem acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até mesmo nenhum número. Uma aposta custa R$ 1,50.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha" é possível concorrer com a mesma aposta mais de uma vez – assim, se seus números forem premiados, sua fatia do prêmio é maior.

Um diferencial é a "aposta espelho", que para apostas de 50 dezenas dá a opção de fazer um segundo jogo com os números que não foram escolhidos na aposta original.